MGVG объявляют про дополнительный набор аниматоров в свою команду. Работа оплачивается хорошо и стабильно. Портфолио-обязательно.
Нужна 3D банка консервов
Добрый день.
Нужно отрисовать банку консервов (могу предоставить этикетку, фотографию консервы либо саму консерву - для жителей Киева)
Банка должна вращаться.
Будет делаться flash сплеш страница, поэтому нужна будет раскадровка вращения на прозрачном фоне.
От вас - только движение в 3D банки
Пишем свое ПОРТФОЛИО, СРОКИ, СТОИМОСТЬ, ГОРОД в почту - [email protected]
Было бы просто замечательно, если бы 3д-шник находился в Киеве.
C уважением, Дмитрий Юзвяк
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать 3D модель строящегося дома (экстерьер). Дом двух-подъездный, семи-этажный. Для рассмотрения готовы скинуть скриншоты фасадов AutoCad. Имеется: 1. Генплан со схемой благоустройства. 2. Планы этажей (AutoCAD) ...Закрыт17 лет назад
Нужно сделать шапку на флеше. Диз+верстка. (слева и справа swf ролики, посередине резина) Слева и справа должен бегать поезд метро отрисованный в 3D. Вагоны должны быть как в киевском метро. ...3D-графика9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна 3D модель авто CHERY QQ Предложения в личку3D-графика11 заявокЗакрыт17 лет назад
Основные части дома и ландшафта отмоделины, в подробном т.з. есть исходник в 3ds. Необходимо 3-4 вида с разных сторон. В прикрепленном файле картинка исходной модели. Необходимо засадить растительностью ландшафт и доработать некоторые элементы ...3D-графика10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется: 1.Начертить в AutoCad чертежи 1.24 и 1.12 2.Построить 3-й вид и на каждом из видов выполнить разрез. Чертёж 2.24 и 2.123D-графика2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Требуется смоделировать пачку конфет. Ждем ваших предложений.Закрыт17 лет назад
- $100
Нужна карта для сайта в проекции. Центер города Санкт-Петрбург, сенная площадь... в радиусе 500 метров ....от зимнего дворца до фонтанки через сенную...примерно как эта, тлько сенная площадь максимально приближена а такие элементы как зимний дворец,астория,исакиевский ...3D-графика14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо придумать и изобразить креативную композицию для установки на улице рядом с пешеходной дорожкой Размер застраиваемой площадки приблизительно 3 х 3 метра, по высоте не более 2,5 метра. Эскиз идеи заказчика ...Закрыт17 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется визуализатор для интерьеров и коттеджей, оплата попроектно, проекты постоянно. Визуализация 3d по подготовленному т.з.3D-графика60 заявокЗакрыт17 лет назад