Нужна 3D банка консервов

Добрый день.

Нужно отрисовать банку консервов (могу предоставить этикетку, фотографию консервы либо саму консерву - для жителей Киева)

Банка должна вращаться.

Будет делаться flash сплеш страница, поэтому нужна будет раскадровка вращения на прозрачном фоне.

От вас - только движение в 3D банки

Пишем свое ПОРТФОЛИО, СРОКИ, СТОИМОСТЬ, ГОРОД в почту - [email protected]

Было бы просто замечательно, если бы 3д-шник находился в Киеве.

C уважением, Дмитрий Юзвяк