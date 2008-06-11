Анимация персонажей.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок278 просмотров

MGVG объявляют про дополнительный набор аниматоров в свою команду.

Работа оплачивается хорошо и стабильно.

Портфолио-обязательно.

17 лет назад
MG_studio
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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