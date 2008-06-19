Необходимо сделать проект/дизайн комнаты в 3D Max. (стандартное задание на курсовую работу) Проделаную работу нужно описать. Описание должно быть объемом 5 листов (примененные типы объектов, методы трансформации и т.п.) Есть 10 вариантов заданий ...
Проект Neolands
Ищу как начинающих так и тех кто хочет поучавствовать в его развитии и попробовать свои силы и таланты.
До запуска проекта и его поднятия оплаты не будет,если есть желающие в приват.
1 . Флешеры .
2 . Моделлеры
3. Те кто знает фотошоп и 3д макс корел и умеет делать (оружие,броню и саму экиперовку)
Образы персонажей,внутренние помещение в фентези стиле
кто хочет посмотреть сам проект пишим в приват дам доступ
С уважением администратор проекта.
Заявки фрилансеров
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