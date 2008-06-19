Проект Neolands

Ищу как начинающих так и тех кто хочет поучавствовать в его развитии и попробовать свои силы и таланты.

До запуска проекта и его поднятия оплаты не будет,если есть желающие в приват.

1 . Флешеры .

2 . Моделлеры

3. Те кто знает фотошоп и 3д макс корел и умеет делать (оружие,броню и саму экиперовку)

Образы персонажей,внутренние помещение в фентези стиле

кто хочет посмотреть сам проект пишим в приват дам доступ

http://www.neolands.ru/

С уважением администратор проекта.