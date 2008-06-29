Задание на курсовой проект

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен11 заявок364 просмотра

Необходимо сделать проект/дизайн комнаты в 3D Max. (стандартное задание на курсовую работу)

Проделаную работу нужно описать. Описание должно быть объемом 5 листов (примененные типы объектов, методы трансформации и т.п.)

Есть 10 вариантов заданий на дизайн (от ванной комнаты до жилых и офисных помещений).

Жду Ваших предложений.

Заранее спасибо!

3ds Max
17 лет назад
Sinclair_Maniac
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

mfredo
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mfredo
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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