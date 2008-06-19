Создание 3D модели человека по фотографии

Необходимо создать модель человека по существующим фотографиям. Фотографий достаточное количество во всевозможных освещениях, ракурсах и позициях. Фронтальной фотографии (в фас) нет.

1 этап: создание 3D модели головы.

2 этап: создание 3D модели тела в одежде (можно подставить и другое тело, главное чтобы оно было максимально приближено к телу данного человека).

Выкладывать фотографии на всеобщее обозрение не могу по личным соображениям. Мне необходимо найти 3D-модельера, который имеет достаточный опыт и неоднократно сталкивался с подобным заданием. При выборе первоочередное значение имеют созданные ранее объекты людей (на основе реальных), а так же стоимость разработки. Просьба давать прямые ссылки на выполненные ранее объекты (желательно в сравнении с реальной фотографией). А также, убедительная просьба не писать разработчикам без опыта.