Визуализация комнаты-казино

Необходимо создать 3d визуализацию комнаты казино, детализированную.

Комната должна быть в проекции 2/4 пространства, как бы на разворот. Плавные, теплые цвета, предпочтительно красное дерево, ободки стульев глянцево - металлические. Основной концепцией должно стать представление игральных столов, аккуратная, не перенасыщенная мебелью комната с коврами, люстрами и всеми остальными атрибутами дорогого, но сдержанного дизайна казино. Для интернет-проекта.

Присылайте свои работы, можно показать работы которые уже были выполнены ранее на подобную тему. Но лучше уже готовый проект.

Победитель конкурса получит 300 $ и право на дальнейшую доработку полной визуализации. Гонорар за будущую работу - обсуждается.

В приложении картинка лишь с примерным представлением. Хотелось бы видеть более качественную работу, не рисованную графику а настоящий, реальный обзор.