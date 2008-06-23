Ищу как начинающих так и тех кто хочет поучавствовать в его развитии и попробовать свои силы и таланты. До запуска проекта и его поднятия оплаты не будет,если есть желающие в ...
Визуализация комнаты-казино
Необходимо создать 3d визуализацию комнаты казино, детализированную.
Комната должна быть в проекции 2/4 пространства, как бы на разворот. Плавные, теплые цвета, предпочтительно красное дерево, ободки стульев глянцево - металлические. Основной концепцией должно стать представление игральных столов, аккуратная, не перенасыщенная мебелью комната с коврами, люстрами и всеми остальными атрибутами дорогого, но сдержанного дизайна казино. Для интернет-проекта.
Присылайте свои работы, можно показать работы которые уже были выполнены ранее на подобную тему. Но лучше уже готовый проект.
Победитель конкурса получит 300 $ и право на дальнейшую доработку полной визуализации. Гонорар за будущую работу - обсуждается.
В приложении картинка лишь с примерным представлением. Хотелось бы видеть более качественную работу, не рисованную графику а настоящий, реальный обзор.
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