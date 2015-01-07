Анимированный персонаж для интеллектуальных игр

Нужен анимированный персонаж для сайта интеллектуальных игр на удмуртском языке. Это должен быть веснушчатый рыжий мальчик в бейсболке с надписью ВИЗЬПОГ В переводе с удмурсткого языка это означает УМНИК. Мне бы желательно только его голова, что то типа вот этого: http://serem.ru/0009219.gif Желательный размер 106х106. Периодически персонаж должен шевелиться: чесать затылок или моргать или т.п. Чтобы чувствовалось что он живой. Нужно три варианта: первый то что я описал выше. 2 Он радуется. 3. Он огорчён