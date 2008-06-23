Ищу как начинающих так и тех кто хочет поучавствовать в его развитии и попробовать свои силы и таланты. До запуска проекта и его поднятия оплаты не будет,если есть желающие в ...
Графика для казуальной игры Gather Zoo
Здравствуйте.
Меня зовут Константин Дубоносов, я лидер команды по разработке игры Gather Zoo. Это match-3 казуальная игра. Подробности на сайте.
Вот сайт:
http://www.addfun-games.com/GatherZoo/index.htm
Вот прямая ссылка для скачивания (на сайте указана ссылка на старую версию):
http://www.addfun-games.com/GatherZoo/GatherZoo2.rar
Сейчас над проектом уже работает художник-фрилансер, но процесс нужно ускорить. Поэтому я ищу новых фрилансеров.
Что нужно сделать: 2 бэкграунда («подводный мир» и «снега»). К ним дополнительно анимации (пузырьки воздуха, стайки рыб для подводного мира, идущий снег для снегов). Возможно, добавится еще некоторая графика (элементы интерфейса и т.д.).
Необходимое условие: графика должна быть в том же стиле, что и уже сделанная имеющимся фрилансером. См. титульный экран, игровую карту с выбором места, интерфейс match-3 уровней, бэкграунд тропической зоны.
Некоторые характеристики: разрешение бэкграунда 1024*768, анимаций – существенно меньше, определяется по ходу дела. Кадров в анимациях – 15-20, особо сложными они не будут. Конкретные описания, примерные схемы рисунков будут высланы выбранным исполнителям.
Уровень оплаты: не более 100 долл. за один бэкграунд, 10-15 долл. за анимацию.
Заявки фрилансеров
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