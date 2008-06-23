Графика для казуальной игры Gather Zoo

Здравствуйте.

Меня зовут Константин Дубоносов, я лидер команды по разработке игры Gather Zoo. Это match-3 казуальная игра. Подробности на сайте.

Вот сайт:

http://www.addfun-games.com/GatherZoo/index.htm

Вот прямая ссылка для скачивания (на сайте указана ссылка на старую версию):

http://www.addfun-games.com/GatherZoo/GatherZoo2.rar

Сейчас над проектом уже работает художник-фрилансер, но процесс нужно ускорить. Поэтому я ищу новых фрилансеров.

Что нужно сделать: 2 бэкграунда («подводный мир» и «снега»). К ним дополнительно анимации (пузырьки воздуха, стайки рыб для подводного мира, идущий снег для снегов). Возможно, добавится еще некоторая графика (элементы интерфейса и т.д.).

Необходимое условие: графика должна быть в том же стиле, что и уже сделанная имеющимся фрилансером. См. титульный экран, игровую карту с выбором места, интерфейс match-3 уровней, бэкграунд тропической зоны.

Некоторые характеристики: разрешение бэкграунда 1024*768, анимаций – существенно меньше, определяется по ходу дела. Кадров в анимациях – 15-20, особо сложными они не будут. Конкретные описания, примерные схемы рисунков будут высланы выбранным исполнителям.

Уровень оплаты: не более 100 долл. за один бэкграунд, 10-15 долл. за анимацию.