Задание. Имеется низкополигональная модель машины Формула 1 с текстурой. Требуется для этой же модели нарисовать дополнительную текстуру. Текстура рисуется в формате PNG. Размер текстуры 512х512. Примеры прилагаются. ...
Визуализация ювелирных украшений
Добрый день
Необходимо сделать 3d визуализацию ювелирных украшений
Сейчас стоит задача сделать кулон в виде пальмы
Желательно, чтобы модель была сделана в Rhino, а визуализация в MAX + Vray
Фотографии - в аттаче.
На рисунке b_17717-1.jpg сверху грубо нарисован профиль кулона. Т.е. так как он будет делаться из белого золота - его нужно будет облегчать, при этом оставлять "ребра жесткости"
в папочке samples - пример необходимого качества визуализации и стилистики
По итогам этого проекта будут следующие заказы
( абрис пальмы могу прислать в Illustratore, камушки могу прислать в формате rhino, пример необходимого качества модели в rhino так же могу прислать если надо )
ПИШИТЕ ЦЕНУ! + сроки + портфолио + контакты на [email protected]
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