Визуализация ювелирных украшений

Добрый день

Необходимо сделать 3d визуализацию ювелирных украшений

Сейчас стоит задача сделать кулон в виде пальмы

Желательно, чтобы модель была сделана в Rhino, а визуализация в MAX + Vray

Фотографии - в аттаче.

На рисунке b_17717-1.jpg сверху грубо нарисован профиль кулона. Т.е. так как он будет делаться из белого золота - его нужно будет облегчать, при этом оставлять "ребра жесткости"

в папочке samples - пример необходимого качества визуализации и стилистики

По итогам этого проекта будут следующие заказы

( абрис пальмы могу прислать в Illustratore, камушки могу прислать в формате rhino, пример необходимого качества модели в rhino так же могу прислать если надо )

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