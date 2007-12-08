3D-модель офиса с сотрудниками

Необходимо разработать концепцию брэнда (для сайта и печатной продукции) 3D+Flash. Стиль футуризм. Есть примерная готовая концепция, которую нужно доработать или предложить более интересное решение. Изначально по работе нужно будет сделать зарисовку карандашом или другим способом ...