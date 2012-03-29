3D-модель пачки сигарет

Разработка 3d модели кота 7 Анимаций : 1. Кот поднимает немного мордочку и шевелит открывающимся ртом, небольшое растяжение морды и ноздрей - что бы задать оживленность, при этом попутно происходит движение руками ...
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Есть 5 торговых марок сигарет. Нужно сделать 3D презентацию пяти пачек сигарет на сайте. Нужно сделать чтобы пачка крутилась вокруг своей оси, либо водя по ней мышкой либо самостоятельно.\
Предлагайте как это можно реализовать, какими технологиями, какие цены и сроки
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