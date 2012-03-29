3D-модель пачки сигарет

3D-графикаЗакрыт7 заявок435 просмотров
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Есть 5 торговых марок сигарет. Нужно сделать 3D презентацию пяти пачек сигарет на сайте. Нужно сделать чтобы пачка крутилась вокруг своей оси, либо водя по ней мышкой либо самостоятельно.\

Предлагайте как это можно реализовать, какими технологиями, какие цены и сроки

12 лет назад
wegas
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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