3D-модель пачки сигарет

Есть 5 торговых марок сигарет. Нужно сделать 3D презентацию пяти пачек сигарет на сайте. Нужно сделать чтобы пачка крутилась вокруг своей оси, либо водя по ней мышкой либо самостоятельно.\

Предлагайте как это можно реализовать, какими технологиями, какие цены и сроки