Разработка 3d модели кота + его анимация

Переделать имеющийся логотип (английски и русский вариант) в новый 3D вариант и доработать. Имеющийся: Golden Rent Company Форма утверждена (золотая рамка, золотые буквы, и бордовая подложка) Во вложении пример того, что мы хотим,как логотип FIAT. Буквы можно ...
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Разработка 3d модели кота
7 Анимаций :
1. Кот поднимает немного мордочку и шевелит открывающимся ртом, небольшое растяжение морды и ноздрей - что бы задать оживленность, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост
2. Кот поднимает немного мордочку ухмыляется, небольшая улыбка - что бы задать оживленность, расширение ноздрей, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост
3. Кот трясет усами - ушами, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост)
4. Кот возбужденно трясет животом, поглаживая его, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост
5. Притаптывание лапами, шевелится хвост
6. Насвистывание мелодии, голова немного приподнята, шевелится рот в трубочку, качается хвост
7. Смахиванием мухи хвостом, муха - черная точка
Визуализация
в секвенцию 480-720 (7 анимаций )
Готовые анимации нужно отдать ввиде анимационных роликов размером 480х720 (родное разрешение видео для телефона)
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