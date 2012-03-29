Разработка 3d модели кота + его анимация

Разработка 3d модели кота

7 Анимаций :

1. Кот поднимает немного мордочку и шевелит открывающимся ртом, небольшое растяжение морды и ноздрей - что бы задать оживленность, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост

2. Кот поднимает немного мордочку ухмыляется, небольшая улыбка - что бы задать оживленность, расширение ноздрей, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост

3. Кот трясет усами - ушами, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост)

4. Кот возбужденно трясет животом, поглаживая его, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост

5. Притаптывание лапами, шевелится хвост

6. Насвистывание мелодии, голова немного приподнята, шевелится рот в трубочку, качается хвост

7. Смахиванием мухи хвостом, муха - черная точка

Визуализация

в секвенцию 480-720 (7 анимаций )

Готовые анимации нужно отдать ввиде анимационных роликов размером 480х720 (родное разрешение видео для телефона)