Разработка 3d модели кота + его анимация

3D-графикаЗакрыт9 заявок311 просмотров
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Разработка 3d модели кота

7 Анимаций :

1. Кот поднимает немного мордочку и шевелит открывающимся ртом, небольшое растяжение морды и ноздрей - что бы задать оживленность, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост

2. Кот поднимает немного мордочку ухмыляется, небольшая улыбка - что бы задать оживленность, расширение ноздрей, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост

3. Кот трясет усами - ушами, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост)

4. Кот возбужденно трясет животом, поглаживая его, при этом попутно происходит движение руками - произвольно, без резких движений, покачивается хвост

5. Притаптывание лапами, шевелится хвост

6. Насвистывание мелодии, голова немного приподнята, шевелится рот в трубочку, качается хвост

7. Смахиванием мухи хвостом, муха - черная точка

Визуализация

в секвенцию 480-720 (7 анимаций )

Готовые анимации нужно отдать ввиде анимационных роликов размером 480х720 (родное разрешение видео для телефона)

12 лет назад
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_HerZ_Design
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
14 дней
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