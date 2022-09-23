Требуется разработка крутого 3D или 4D интро для канала продолжительностью до 5 секунд. Идея интро уже есть, нужен исполнитель, который сможет реализовать задумку.
3d модель пряжки
Нужно сделать 3д модель пряжки для пояса, чтобы потом можно было отливать из метала
Нужен человек который имел подобный опыт. Заказ не разовый
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $103D-графика17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется фрилансер для оказания помощи с библиотекой Viro в проекте на React Native. Необходимо решить проблему с выводом 3D модели, чтобы она отображалась с цветом. Требуется опыт работы с 3D графикой и библиотекой Viro.3D-графика1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необхідно створити реалістичний 3D візуал автомийки самообслуговування на основі наданих креслень. Очікується високоякісна графіка та точність деталей. Подробиці обговорюватимуться під час спілкування.3D-графика21 заявкаЗакрыт3 года назад
Задача заключается в переделке 3D-модели из программного обеспечения 3ds Max в SolidWorks. Необходимо обеспечить точную конвертацию модели для дальнейшего использования в SolidWorks. Обратите внимание на детали и совместимость форматов.3D-графика6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D модель полочки с полигонажем от 10К до 200К. Пропорции соблюдаются на глаз, детали не требуют высокой точности. В модели должны быть овальные узоры, вырезанные отдельной геометрией. Размеры: глубина 5-6 см, большие боковые стороны 25 см, маленькие 10-12 см, диаметр отверстий под трубки 1.5-2 см. На выходе требуется геометрия в формате OBJ, FBX или STL.3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D-модель стенда Killer Queen с несколькими анимациями: атака кулаками, idle, нажатие детонатора, появление и коронная поза. Важно проработать детали анимации для качественного представления персонажа.3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 3D моделей бургера и сендвича с возможностью открытия в Blender. Также необходимо создать дополнительные сцены с бургером. Уточните стоимость работы поэтапно.3D-графика25 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D-модель кашпо, которая будет использоваться в интерьере. Ожидается проработка деталей для последующей печати. Внимание к дизайну и функциональности обязательно.3D-графика11 заявокЗакрыт3 года назад