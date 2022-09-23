3d модель пряжки

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Закрыт19 заявок831 просмотр

Нужно сделать 3д модель пряжки для пояса, чтобы потом можно было отливать из метала

Нужен человек который имел подобный опыт. Заказ не разовый

3 года назад
andrey_john
Андрей 
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