Необходимо разработать 3D модель полочки с полигонажем от 10К до 200К. Пропорции соблюдаются на глаз, детали не требуют высокой точности. В модели должны быть овальные узоры, вырезанные отдельной геометрией. Размеры: глубина 5-6 см, большие боковые стороны 25 см, маленькие 10-12 см, диаметр отверстий под трубки 1.5-2 см. На выходе требуется геометрия в формате OBJ, FBX или STL.
Переделка модели из 3ds max в solidworks
Переделка модели с 3д макса в солид.
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