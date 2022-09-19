Переделка модели из 3ds max в solidworks

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Закрыт6 заявок565 просмотров

Переделка модели с 3д макса в солид. 

3ds MaxSolidWorks
3 года назад
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