Создать 3d модель

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок548 просмотров

3 д модели мягкой мебели.Что бы можно было, выдвигать спальные места в диванах и т.д. Менять политрой цвета

3 года назад
guest_16633151055568
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Адилет
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Глеб
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вася
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Раниль
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наиль
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Димитрий
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
35 отзывов
3 года назад
ТОП-5
3D-графика
Пустовойтенко
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
36 отзывов
3 года назад
Валерий
 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 отзыва
3 года назад
Владимир
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Альберт
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Цветокоррекция в приложении

    Необходима цветокоррекция для 3D-сцены в приложении на основе примера. Цели: достичь нейтрального баланса белого, сохранить органичность цветовой гаммы и повысить привлекательность сцены. Используйте пары цветов для корректировки, применяя осветление и затемнение. Успешное выполнение может привести к дальнейшим проектам.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D фигурка Funko POP

    Требуется разработка 3D-модели фигурки Funko POP по предоставленному референсу. Необходима проработка дизайна для последующей печати на 3D-принтере. Убедитесь в точности деталей и соответствии оригинальному стилю.

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D модели

    Предлагаю услуги по созданию 3D-моделей в программе Blender с возможностью последующего переформатирования в 3Ds Max. Имею более 2-х лет опыта в 3D-графике и готов реализовать ваши идеи в высококачественной 3D-форме.

    3ds MaxBlender
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D модель оборудования из конструкционных профилией

    Требуется разработать 3D модель оборудования, часть которого состоит из конструкционных профилей. Моделирование включает некоторые детали и мотор привода, доступный в открытых источниках. Необходимо предоставить рендеры с разных сторон, включая крупные элементы, такие как печатная головка. Срок выполнения - 2-3 дня.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Виготивлення Макету для друку 3Д букету - цікава робота

    Необхідно виготовити макет для друку 3D букета квітів. Проект включає вибір композиції, створення трьох деталей для об'ємної фігури та друк прототипів. Кінцевий макет має бути фотореалістичним, у векторному форматі з кольоровим контуром. Готові до правок до трьох разів. Важлива якість, оскільки планується велика партія.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для друку 3Д Букету квітів

    Необхідно створити макет для друку 3D Букету квітів, що складається з 3-х деталей. Включає етапи вибору композиції, виготовлення прототипів та їх друку. Кінцевий макет має бути соковитим і фотореалістичним, виконаним у векторі з обробкою кольору, щоб уникнути білого контуру.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подготовить модели для 3д печати

    Необходимо подготовить ряд моделей для 3D-печати, включая вырезы и стыковку (например, отрезание рук или крыльев). Проект срочный, требуется выполнить работу сегодня. Укажите цены за каждую модель.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 3D модель мебели

    Требуется создать реалистичную 3D модель кресла с использованием 3ds Max (желательно 2022) или Blender. Модель должна соответствовать указанным размерам, развертке и текстурам. Допускается выполнение задания без текстуры, но оплата составит 50%. Полное ТЗ будет предоставлено позже.

    3ds MaxBlender
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация идеи благоустроустройства участка.

    Ландшафтная компания 'Латерит' ищет специалиста для создания 2D или 3D визуализации идеи благоустройства участка по фотографиям и видео. Работа включает прорисовку клумб, растений, изгородей, габионов и газонов. Возможна дистанционная работа на постоянной основе.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация товара

    Требуется специалист для визуализации товара 'Подставка для линейных светильников' и создания дизайна карточки для маркетплейсов. Необходима 3D-графика, учитывающая размеры и функционал продукта. Примеры визуализаций и размеры предоставлены.

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    3 года назад