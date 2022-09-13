Здравствуйте,

на примере приложения: https://3d-tiles.res-ua.com/olio , и пользуясь встроенным инструментом (панель c Tiles, Ground, OSM сбоку)

необходимо откорректировать цвета, с целью привести вид сцены к следующему виду:

1. Все цвета должны стать нейтральными с точки зрения баланса белого

2. Все три элемента должны продолжать ту же цветовую гамму (смотреться органично относительно друг друга)

3. Сцена в целом должна выглядеть более привлекательно и реалистично

Для коррекции используются пары цветов на трёх элементах (здание, карта, дальние здания). В паре один из цветов осветляет (screen blending), второй затемняет (multiply). Необходимо использовать оба цвета, поскольку входная гамма не нейтральна c точки зрения яркости и цвета.

При успешном выполнении задачи, я предложу провести данную коррекцию на 10-проектах такого же типа