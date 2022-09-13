Требуется разработка 3D-модели фигурки Funko POP по предоставленному референсу. Необходима проработка дизайна для последующей печати на 3D-принтере. Убедитесь в точности деталей и соответствии оригинальному стилю.
Цветокоррекция в приложении
Здравствуйте,
на примере приложения: https://3d-tiles.res-ua.com/olio , и пользуясь встроенным инструментом (панель c Tiles, Ground, OSM сбоку)
необходимо откорректировать цвета, с целью привести вид сцены к следующему виду:
1. Все цвета должны стать нейтральными с точки зрения баланса белого
2. Все три элемента должны продолжать ту же цветовую гамму (смотреться органично относительно друг друга)
3. Сцена в целом должна выглядеть более привлекательно и реалистично
Для коррекции используются пары цветов на трёх элементах (здание, карта, дальние здания). В паре один из цветов осветляет (screen blending), второй затемняет (multiply). Необходимо использовать оба цвета, поскольку входная гамма не нейтральна c точки зрения яркости и цвета.
При успешном выполнении задачи, я предложу провести данную коррекцию на 10-проектах такого же типа
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