Создать 3д модель полочки. Полигонаж: от 10К до 200К, за сеткой можно не следить, не чистить. Соблюдаем пропорции на глаз, должно быть похоже на оригинал. Также овальные узоры, которые вырезаны в боковых и нижней частях могут быть вставлены отдельной геометрией с толщиной, но еджи можно не сглаживать а накинуть просто хардеджи на вырезы, чтобы не запариваться

Размеры:

- глубина примерно 5-6 см

- большие боковые стороны по 25см примерно

- маленькие боковые стороны примерно по 10-12 см

- диаметр отверстий под трубки примерно 1.5-2см

Повторюсь, что делать нужно на глаз, поэтому максимальная точность не требуется. Сделайте так, чтобы внешне 3д модель была похожа на оригинал

На выходе требуется только геометрия в формате obj, fbx или stl (без разницы)

Исполнителю отправлю фбкс похожей полочки для лучшего понимания того, что нужно на выходе

В заявках пожалуйста указывайте когда сможете приступить и когда закончить и также свою стоимость