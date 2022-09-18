Необходимо разработать 3D-модель стенда Killer Queen с несколькими анимациями: атака кулаками, idle, нажатие детонатора, появление и коронная поза. Важно проработать детали анимации для качественного представления персонажа.
Простая 3д модель
Создать 3д модель полочки. Полигонаж: от 10К до 200К, за сеткой можно не следить, не чистить. Соблюдаем пропорции на глаз, должно быть похоже на оригинал. Также овальные узоры, которые вырезаны в боковых и нижней частях могут быть вставлены отдельной геометрией с толщиной, но еджи можно не сглаживать а накинуть просто хардеджи на вырезы, чтобы не запариваться
Размеры:
- глубина примерно 5-6 см
- большие боковые стороны по 25см примерно
- маленькие боковые стороны примерно по 10-12 см
- диаметр отверстий под трубки примерно 1.5-2см
Повторюсь, что делать нужно на глаз, поэтому максимальная точность не требуется. Сделайте так, чтобы внешне 3д модель была похожа на оригинал
На выходе требуется только геометрия в формате obj, fbx или stl (без разницы)
Исполнителю отправлю фбкс похожей полочки для лучшего понимания того, что нужно на выходе
В заявках пожалуйста указывайте когда сможете приступить и когда закончить и также свою стоимость
Заявки фрилансеров
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