Нужно создать 3D или 4D интро для канала .

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт17 заявок521 просмотр

Нужно создать именно крутой интро .идея у меня есть ..

Нужен человек который точно возьмётся и точно сделает ..

Интро не больше 5 секунд 

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