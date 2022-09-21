Ищется фрилансер для оказания помощи с библиотекой Viro в проекте на React Native. Необходимо решить проблему с выводом 3D модели, чтобы она отображалась с цветом. Требуется опыт работы с 3D графикой и библиотекой Viro.
Нужно создать 3D или 4D интро для канала .
Нужно создать именно крутой интро .идея у меня есть ..
Нужен человек который точно возьмётся и точно сделает ..
Интро не больше 5 секунд
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