Требуется разработка крутого 3D или 4D интро для канала продолжительностью до 5 секунд. Идея интро уже есть, нужен исполнитель, который сможет реализовать задумку.
Нужно доработать проекты кухонь в 3dsMax
Добрый день! Меня зовут Родион. Есть готовые проекты кухонь (10 шт) в 3dsMax в которых нужно будет прорисовать декоры (цвета) фасадов, корпуса, столешницы и т.д. Интересует возможность исполнения и стоимость.
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