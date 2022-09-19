Нужно доработать проекты кухонь в 3dsMax

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок32 просмотра

Добрый день! Меня зовут Родион. Есть готовые проекты кухонь (10 шт) в 3dsMax в которых нужно будет прорисовать декоры (цвета) фасадов, корпуса, столешницы и т.д. Интересует возможность исполнения и стоимость.

3 года назад
guest_16638362408549
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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