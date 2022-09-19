Необходимо разработать 3D модель полочки с полигонажем от 10К до 200К. Пропорции соблюдаются на глаз, детали не требуют высокой точности. В модели должны быть овальные узоры, вырезанные отдельной геометрией. Размеры: глубина 5-6 см, большие боковые стороны 25 см, маленькие 10-12 см, диаметр отверстий под трубки 1.5-2 см. На выходе требуется геометрия в формате OBJ, FBX или STL.