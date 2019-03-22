3D обьект веб интерфейс

Создать 3Д модель зонта для Кафе в Blender под движок Blend4web или можете предложить альтернативное решение. Это первая модель которую нужно создать для обкатки движка сайта и согласования сметы. Модель уличного зонта. Файлы – фото и видео для ...
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Нужен 3D обьект человека которого можно покрутить
Все должно работать в веб интерейсе. Также важно чтоб потом можно было добавить точки на 3д макет для взаимодействия с ними (например клик на руке и вискакивает попап окно с информацией)
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