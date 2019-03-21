Отрисовать ряд 3Д моделей домов

1) Интересует для сайта http://petrodar.ru отрисовать ряд моделейдомов в виде - до и после (как сейчас в шапке два дома рядом для сравнения).

- Потребуется отрисовать основные элементы декора, начав, к примеру, с техчто в конструкторе используются http://petrodar.ru/konstruktor/

- далее найти какую-то модель дома, либо из проектов коттеджей взять иотрисовать (дом по идее это коробка с крышей, т.е. не сильно сложный объект)

- и на доме разные варианты декора наложить.

- в результате получить 3-4 варианта домов, в нескольких десятков вариацияхдекора (варианты комбинаций декора – с нас, с вас будет только их отрисовка).

2) Также возможно понадобится отрисовать каталог декора в 3Д - элементыесть в каталоге на сайте http://petrodar.ru/category/katalog/karnizy/