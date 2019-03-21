Разработка 3D дизайн проектов объекта на местности и экспозиции

Добрый день!

Ищем специалиста, который готов в короткие сроки помочь с разработкой двух дизайн-проектов. Подробное техническое задание есть.

Первый дизайн проект представляет из себя размещение фотозоны из нескольких конструкций на местности.

Второй дизайн проект - экспозиции в помещении 30 кв. метров.

Дизайн проект должен представлять из схему размещения всех объектов, выполняется в черно-белом варианте.