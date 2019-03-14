Изготовление макетов памятников

Добрый день. Необходимо создать 3д модель здания. Фото в приложении. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. Приоритет - наименьшей цене.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по изготовлению макета памятника, возможны предложения по изготовлению макетов в 3 D.
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