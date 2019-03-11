Дизайн школьной Ярмарки

Нам нужна визуализация Школьной Ярмарки в ТЦ - в цвете на светлом фоне (с разных сторон) и вид сверху с размерами

Пример визуализации (рисовали в 3D MAX) прикрепляем, нужно примерно такое же качество

А также отдельно каждую точку с размерами (они одинаковые). На каждом столе разместить баннер (он во вложении Back to School).

Во вложении прикрепляем:

1. фото площадки

2.вид сверху с размерами

3. также спецификацию оборудования (нарисовали от руки). Это вешала. На них висит Школьная форма.

Сами вешала белого цвета