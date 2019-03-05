Перерисовать в иллюстраторе макет и сделать рендер

1 файл старая верстка .ai

2 фото как должен выглядеть наш новый рендер .jpg (фиолетовая коробка узкое фото)

3 как выглядит сейчас рендер .jpg ( с фламинго)

4. фото с примером ( красным выделено)

Имеется старая верстка коробки ее нужно перерисовать и сделать более узкой как на фото 2 ( 950*1500), если вы сможете сразу сделать рендер(как на 2 фото) имея старый ai файл, то без проблем .

Требования к рендеру

1. разрешение 950*1500

2. насыщенные(сделать на 1 тон темнее и на 2 тона контрастнее детали, не изменяя основные цвета(или совсем чуть чуть) на коробке добиться максимального визуального эффекта ) Чтобы из космоса эту картинку было видно

3. ЧЕТКИЕ контуры чтобы при зуме ничего не плыло ( https://bitly.su/cgwYfGb ссылка на рендер как выглядит на продукте и как работает зум)

4. Изменить и увеличить шрифт чтобы он был читабелен даже с телефона без зума в поисковой выдаче. Шрифт подобрать можно как на фото 2.

5. Увеличить внутреннюю рамку, так как при увеличении шрифта все не влезет и будет смотреться убого.

Комбинировать увеличение шрифта и рамки чтобы выглядело отлично

6. Повернуть коробку по часовой стрелке (на фото отмечено сколько примерно должно быть видно левого бока коробки) Вид и положение коробки должно быть как на фото 2

7. Сделать размытое отражение коробки вниз как на фото 2

8. Максимально использовать белое поле на фото чтобы сверху и по бокам остался ТОЛЬКО 1 БЕЛЫЙ ПИКСЕЛЬ.

Если будете делать новый макет в AI мне нужен будет исходник, так же будет нужен исходник рендера

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