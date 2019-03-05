Перерисовать в иллюстраторе макет и сделать рендер

$100
3D-графикаЗакрыт4 заявки346 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 файл старая верстка .ai

2 фото как должен выглядеть наш новый рендер .jpg (фиолетовая коробка узкое фото)

3 как выглядит сейчас рендер .jpg ( с фламинго)

4. фото с примером ( красным выделено)

Имеется старая верстка коробки ее нужно перерисовать и сделать более узкой как на фото 2 ( 950*1500), если вы сможете сразу сделать рендер(как на 2 фото) имея старый ai файл, то без проблем  .

Требования к рендеру

1. разрешение 950*1500

2. насыщенные(сделать на 1 тон темнее и на 2 тона контрастнее детали, не изменяя основные цвета(или совсем чуть чуть) на коробке добиться максимального визуального эффекта ) Чтобы из космоса эту картинку было видно

3. ЧЕТКИЕ контуры чтобы при зуме ничего не плыло ( https://bitly.su/cgwYfGb ссылка на рендер как выглядит на продукте и как работает зум)

4. Изменить и увеличить шрифт чтобы он был читабелен даже с телефона без зума в поисковой выдаче. Шрифт подобрать можно как на фото 2.

5. Увеличить внутреннюю рамку, так как при увеличении шрифта все не влезет и будет смотреться убого. 

Комбинировать увеличение шрифта и рамки чтобы выглядело отлично

6. Повернуть коробку по часовой стрелке (на фото отмечено сколько примерно должно быть видно левого бока коробки) Вид и положение коробки должно быть как на фото 2

7. Сделать размытое отражение коробки вниз как на фото 2

8. Максимально использовать белое поле на фото чтобы сверху и по бокам остался ТОЛЬКО 1 БЕЛЫЙ ПИКСЕЛЬ.

Если будете делать новый макет в AI мне нужен будет исходник, так же будет нужен исходник рендера

Все вопросы в личку

5 лет назад
Krafterff
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка 3D модели

    Добрый день, моделери нужно разработать GLTF модели, они будут использоваться на сайте. Приложил пример нужной модели. ( Архив Primer) Также приложил архив референсов ( Ref1).  Модель должна быть в формате GLTF и с размерами 5-6 ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется геймдизайнер - 3D моделлер

    Нужно сделать 3D графику в лоу поли стиле для игры на Unity.В частности нужно отрисовать трассу и наполнить ее, а так же 2 модельки машин. (это вся работа на данном этапе) В дальнейшем понадобится интерфейс и ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать 3D визуализацию 5 домо

    Требуется сделать 3д визуализацию 5 домов.  6-7 ракурсов дома и планировки (планировки в 2 д) (одно окружение для всех домов.)  Присылайте стоимость и сроки за 1 дом.  Исходники даю в Jpg картинках, тоесть нужно будет возвести модель.  И присылайте ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется заменить логотип на моделях

    Доброе время суток! Есть сайт с 3д моделями гидравлического оборудования. В связи со сменой бренда, требуется заменить логотип на всех моделях (наверно около 80 будет)

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 3d дизайна дилерского центра по продаже авто

    Необходима 3d визуализация здания в 2 проекциях внутри и снаружи.  1. Фото здания прикреплено к заданию 2. Здание необходимо отрисовать в 3d, но необходимо разбить его на Две марки.  3. 2 ракурса лицевая сторона и 45 градусов 4. Визуализация ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать AR-графику вокруг картины

    Для картины-абстракции нужно создать AR-графику. Нужно придумать вместе с нами концепцию и реализовать её технически так, чтобы любой желающий смог во время выставки навести телефон и увидеть дополнительный, AR-слой информации, связанной с картиной. Покажите работы, пишите примерную ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D-иллюстрация на сайте

    Нужно сделать иллюстрацию по типу того, что есть на первом экране сайта https://pitch.com/ Прикладывайте похожие работы, называйте цену.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести изменения, доработать 3D модель камина

    Необходимо внести изменения согласно пожеланиям дизайнера в 3D модель камина.  Файлы в .max  .mtl , model CNC и еще в чем то имеются.  В прикреплении картинка с пожеланиями дизайнера. Предлагайте бюджет.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад