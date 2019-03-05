Перерисовать в иллюстраторе макет и сделать рендер

Добрый день, моделери нужно разработать GLTF модели, они будут использоваться на сайте. Приложил пример нужной модели. ( Архив Primer) Также приложил архив референсов ( Ref1). Модель должна быть в формате GLTF и с размерами 5-6 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 файл старая верстка .ai
2 фото как должен выглядеть наш новый рендер .jpg (фиолетовая коробка узкое фото)
3 как выглядит сейчас рендер .jpg ( с фламинго)
4. фото с примером ( красным выделено)
Имеется старая верстка коробки ее нужно перерисовать и сделать более узкой как на фото 2 ( 950*1500), если вы сможете сразу сделать рендер(как на 2 фото) имея старый ai файл, то без проблем .
Требования к рендеру
1. разрешение 950*1500
2. насыщенные(сделать на 1 тон темнее и на 2 тона контрастнее детали, не изменяя основные цвета(или совсем чуть чуть) на коробке добиться максимального визуального эффекта ) Чтобы из космоса эту картинку было видно
3. ЧЕТКИЕ контуры чтобы при зуме ничего не плыло ( https://bitly.su/cgwYfGb ссылка на рендер как выглядит на продукте и как работает зум)
4. Изменить и увеличить шрифт чтобы он был читабелен даже с телефона без зума в поисковой выдаче. Шрифт подобрать можно как на фото 2.
5. Увеличить внутреннюю рамку, так как при увеличении шрифта все не влезет и будет смотреться убого.
Комбинировать увеличение шрифта и рамки чтобы выглядело отлично
6. Повернуть коробку по часовой стрелке (на фото отмечено сколько примерно должно быть видно левого бока коробки) Вид и положение коробки должно быть как на фото 2
7. Сделать размытое отражение коробки вниз как на фото 2
8. Максимально использовать белое поле на фото чтобы сверху и по бокам остался ТОЛЬКО 1 БЕЛЫЙ ПИКСЕЛЬ.
Если будете делать новый макет в AI мне нужен будет исходник, так же будет нужен исходник рендера
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