Специалист по Blender

1 файл старая верстка .ai 2 фото как должен выглядеть наш новый рендер .jpg (фиолетовая коробка узкое фото) 3 как выглядит сейчас рендер .jpg ( с фламинго) 4. фото с примером ( красным выделено) Имеется старая верстка коробки ее ...
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Ищу специалиста по Blender нужно сделать модель зонта с текстурами с анимацией (раскрывание и закрывание). Фотографии и референсы скину в личку. На выходе нужна будет модель в формате glTF2.0 (для Blender есть плагин для экспорта в такой формат)
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