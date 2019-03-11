3д модель для чпу токарного станка

Ищу специалиста по Blender нужно сделать модель зонта с текстурами с анимацией (раскрывание и закрывание). Фотографии и референсы скину в личку. На выходе нужна будет модель в формате glTF2.0 (для Blender есть плагин для экспорта в такой ...