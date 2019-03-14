Создать 3Д модель зонта для Кафе в Blender под движок Blend4web

$140
3D-графикаЗакрыт12 заявок716 просмотров
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Создать 3Д модель зонта для Кафе в Blender под движок Blend4web или можете предложить альтернативное решение.

Это первая модель которую нужно создать для обкатки движка сайта и согласования сметы. 

Модель уличного зонта. 

Файлы – фото и видео для референса в наличии – высылаю по запросу. 

Нужна для имплементации в магазин Woocommerce, через движок Blender4web. 

Модель в трех состояниях (Открыт, Открыт и наклонен, Закрыт) 

К модели нужна логика для активации и смены состояний. (С анимированными переходами) 

Сам зонт состоит из нескольких сменяемых частей (Основание зонта, фрейм зонта, подъемный механизм, наклонный механизм, Ткань) 

В модели надо предусмотреть несколько цветовых вариаций (3 на каждую часть) чтобы показывать возможность смены и выбора. 

Результатом работы должна быть модель со всеми текстурами, картами и т.д. и страница с плеером и данной моделью для демонстрации. 

Референсы, цвета для моделей и размеры будут предоставлены. (картинки приложил к проекту для понимания о чем речь) Данное задание дается для подбора человека для моделирования порядка 30 (может и больше) моделей на данную тему. 

От вас нужна стоимость и срок выполнения. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: 

0. Цена указана как идея. Если считаете что этого недостаточно или вы можете демпингнуть жду ваших предложений. 

1. Оплата через Western Union (получаете наличку в практически любом банке, комиссия за мой счет) по факту предоставления html страницы с работающей моделью или видео с скринкастом плеера, где Вы показываете что все работает. После оплаты высылаете файлы в полном объеме. 

2. Предoплата или оплата другими способами невозможна.

5 лет назад
andreygurov
Андрей 
44 годаСША
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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