Нужно создать 3Д модель кровати по фото. Модель должна быть максимально приближена к виду как настоящая фотография. Пример 3Д модели, в каком виде хочу получить результат, прикладываю (аксессуары не обязательны, нужна именно модель).
Создать 3Д модель зонта для Кафе в Blender под движок Blend4web
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать 3Д модель зонта для Кафе в Blender под движок Blend4web или можете предложить альтернативное решение.
Это первая модель которую нужно создать для обкатки движка сайта и согласования сметы.
Модель уличного зонта.
Файлы – фото и видео для референса в наличии – высылаю по запросу.
Нужна для имплементации в магазин Woocommerce, через движок Blender4web.
Модель в трех состояниях (Открыт, Открыт и наклонен, Закрыт)
К модели нужна логика для активации и смены состояний. (С анимированными переходами)
Сам зонт состоит из нескольких сменяемых частей (Основание зонта, фрейм зонта, подъемный механизм, наклонный механизм, Ткань)
В модели надо предусмотреть несколько цветовых вариаций (3 на каждую часть) чтобы показывать возможность смены и выбора.
Результатом работы должна быть модель со всеми текстурами, картами и т.д. и страница с плеером и данной моделью для демонстрации.
Референсы, цвета для моделей и размеры будут предоставлены. (картинки приложил к проекту для понимания о чем речь) Данное задание дается для подбора человека для моделирования порядка 30 (может и больше) моделей на данную тему.
От вас нужна стоимость и срок выполнения.
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
0. Цена указана как идея. Если считаете что этого недостаточно или вы можете демпингнуть жду ваших предложений.
1. Оплата через Western Union (получаете наличку в практически любом банке, комиссия за мой счет) по факту предоставления html страницы с работающей моделью или видео с скринкастом плеера, где Вы показываете что все работает. После оплаты высылаете файлы в полном объеме.
2. Предoплата или оплата другими способами невозможна.
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