Требуется дизайнер сделать эскиз для мобильного стенда с 3d лого

1. Нужно нарисовать 6 видов слоев укладки плитки, они описаны в файле во вложении. Желательно в 3D. 2. Нужно нарисовать 3 иконки (человек, Автомобиль, Грузовик) желательно что бы иконки отображались "стоячие на слоях." 3. Нужно нарисовать детальные иконки ...