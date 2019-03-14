Требуется дизайнер сделать эскиз для мобильного стенда с 3d лого

3D-графикаЗакрыт6 заявок237 просмотров
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Срочно требуется сделать эскиз для мобильного стенда с 3d лого. Лого готово, надо сделать визуально 3 d и эффект металла. Плюс подобрать фон.

Размер макета: 1:1 (без вылетов)

Формат файла: tiff

Разрешение: 100-150 dpi

Цветовая схема: CMYK

Размер файла – не больше 1ГБ.

Сжатие LZW

Слои Сведены!

Черный цвет 60/40/40/100

Примерное фото лого

5 лет назад
Leonasavoy
Савой 
41 годНидерланды
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
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