Сделать рендеры металлического профиля

Создать 3Д модель зонта для Кафе в Blender под движок Blend4web или можете предложить альтернативное решение. Это первая модель которую нужно создать для обкатки движка сайта и согласования сметы. Модель уличного зонта. Файлы – фото и видео для ...
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Вот такого плана нужно сделать несколько рендеров: https://beta.ctrlv.cz/3A1H (собрать забор и наложить на фото)
Предоставим модели профилей + фото домов. Выберем исполнителя с минимальной ценой за 1 шт.
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