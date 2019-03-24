Сделать рендеры металлического профиля

3D-графикаЗавершен14 заявок304 просмотра
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Вот такого плана нужно сделать несколько рендеров: https://beta.ctrlv.cz/3A1H  (собрать забор и наложить на фото)

Предоставим модели профилей + фото домов. Выберем исполнителя с минимальной ценой за 1 шт. 

5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Erepota
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$37
7 дней
WMZ
Отзыв недоступен.
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