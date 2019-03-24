Сделать рендеры металлического профиля

Нам нужна визуализация Школьной Ярмарки в ТЦ - в цвете на светлом фоне (с разных сторон) и вид сверху с размерами Пример визуализации (рисовали в 3D MAX) прикрепляем, нужно примерно такое же качество А также отдельно каждую ...