3д Скульптура

1) Интересует для сайта [url=http://petrodar.ru/]http://petrodar.ru[/url] отрисовать ряд моделейдомов в виде - до и после (как сейчас в шапке два дома рядом для сравнения). - Потребуется отрисовать основные элементы декора, начав, к примеру, с техчто в конструкторе используются [url=http://petrodar.ru/konstruktor/]http://petrodar.ru/konstruktor/[/url] - далее ...