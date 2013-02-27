3D-визуализатор

Мы растём, заказов становится больше, а новые руки у 3d-визуализаторов не отрастают, как бы нам не хотелось.

Именно поэтому нам нужна еще пара рук, растущих откуда следует и умеющих делать 3d так, чтобы без исходника не было понятно – фотография это, или 3d-модель.

Мы думаем, что для этого потребуется минимум:

•Продвинутый уровень Autodesk Maya и Autodesk AutoCad. Хорошее владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и ChaosGroup Vray.

Условия:

•Присылай ссылку на своё великолепное портфолио.

•Мы хотим увидеть все, на что ты способен, ведь именно груз проектов за плечами определяет уровень мастера, не так ли?