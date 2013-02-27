3D-визуализатор

Добрый день, ищем специалисте в сфере 3D графики для flash. Нужно будет повторить полностью графику из игры Subway Surf. Пишите свои контактные данные, свяжусь в вами. Спасибо, с уважением Николай.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы растём, заказов становится больше, а новые руки у 3d-визуализаторов не отрастают, как бы нам не хотелось.
Именно поэтому нам нужна еще пара рук, растущих откуда следует и умеющих делать 3d так, чтобы без исходника не было понятно – фотография это, или 3d-модель.
Мы думаем, что для этого потребуется минимум:
•Продвинутый уровень Autodesk Maya и Autodesk AutoCad. Хорошее владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и ChaosGroup Vray.
Условия:
•Присылай ссылку на своё великолепное портфолио.
•Мы хотим увидеть все, на что ты способен, ведь именно груз проектов за плечами определяет уровень мастера, не так ли?
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