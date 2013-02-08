Надо отрисовать картинки

в 5 цветах, цвета представлены на картинке — Так же надо сделать для остальных картинок.jpg

например тут реечный потолок V образный исполнен на сайте только в 2 цветах серый и желтый 740_v.png, надо чтоб был в цветах как на картинке в 5 стандартных как тут — Так же надо сделать для остальных картинок.jpg

Сразу пишите стоимость за работу, чтобы не тратить Ваше и мое время.

таких картинок будет штук 6-7.