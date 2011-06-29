Доработать 3D модель бревенчатого дома

Паскудный! Не платит за работу. Обратите внимание сколько у этого заказчика закрытых проектов и ниодного отзыва!! Можно сделат вывод, что он платит только предоплату или вобще ничего..А когда исполнитель осознает это, дает на доработку другим. А бедные исполнители не ставят отрицательный отзыв т.к. боятся ответкой испортить себе репутацию.