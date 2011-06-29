Доработать 3D модель бревенчатого дома

3D-графикаЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Доработать существующую модель бревенчатого дома. Наполнить интерьер объектами (диван, камин, кухня, лестница). MAX2011. Модель для последующей визуализации в низком разрешении 800x600 примерно.

12 лет назад
davrahov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
shemopay
Антон 
37 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил частично, при разговоре про доработки попросил оплатить 2 дня работы, хотя оплата оговаривалась за проект и предоплата была. В работе допустил ряд грубейших ошибок. Мое обращение к этому исполнителю только отняло время, так как большую часть пришлось переделывать.
Паскудный! Не платит за работу. Обратите внимание сколько у этого заказчика закрытых проектов и ниодного отзыва!! Можно сделат вывод, что он платит только предоплату или вобще ничего..А когда исполнитель осознает это, дает на доработку другим. А бедные исполнители не ставят отрицательный отзыв т.к. боятся ответкой испортить себе репутацию.
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