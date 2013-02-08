Доработка дизайна

3D-графикаЗакрыт9 заявок178 просмотров
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В прикрепленном файле нарисован дом. В левом нижнем углу имеется область, в которой прорисован внутренний интерьер.

Необходимо дорисовать ещё две подобные области. Первая - ближе к крыше, в районе окна. Вторая - ближе к гаражу или в самом гараже.

Вариант внутренности на ваше усмотрение, главное, чтобы было правдоподобно.

Какова цена вопроса и сроки! нужно срочно.

11 лет назад
Xeolit
Артём 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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