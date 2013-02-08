Доработка дизайна

В прикрепленном файле нарисован дом. В левом нижнем углу имеется область, в которой прорисован внутренний интерьер.

Необходимо дорисовать ещё две подобные области. Первая - ближе к крыше, в районе окна. Вторая - ближе к гаражу или в самом гараже.

Вариант внутренности на ваше усмотрение, главное, чтобы было правдоподобно.

Какова цена вопроса и сроки! нужно срочно.