Изображение для обложки буклета

Дано: заказчик производит стальные детали - трубчатые, с заклепками и болтами :) Есть фото этих деталей в разных видах.

Требуется: 3-D изображение (для буклета и календаря) по утвержденному эскизу - конструкция, "собранная" из производимых деталей.