Требуется разработать проект выставки, используя стандартное (Октанорм) и нестандартное оборудование. Модель помещения есть, модели оборудования также есть (что-то в сборе, что-то в разобранном виде) графическое оформление имеется. Всего 4 зала. ...
Изображение для обложки буклета
Дано: заказчик производит стальные детали - трубчатые, с заклепками и болтами :) Есть фото этих деталей в разных видах.
Требуется: 3-D изображение (для буклета и календаря) по утвержденному эскизу - конструкция, "собранная" из производимых деталей.
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