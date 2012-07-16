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Создание покадровой анимации 3D-объектов
Приветствую фрилансеров!
Задача: сделать 3 анимированные строчки текста в 3D Max и произвести над ними ряд действий.
Подробнее:
Буквы должны быть золотые и выглядеть очень аппетитно и вкусно, сочно как Логотип телеканала ТНТ.
Отдельные строчки нужны для того, чтобы их можно были по отдельности вставлять в видеофайл. Эти строчки должны покачиваться и чуть-чуть вращаться, бликуя и красиво отражая, каждая не зависимо друг от друга, но если у вас в композиции получится так что верхние две строчки будут взаимодействовать с друг другом как бы отбрасывая тени и играя с друг другом, то тогда их можно сделать вместе. Но третью строчку все равно делаем отдельно от них.
Из полученной анимации нужно сохранить нарезку в tga с Альфа каналом не больше 100 кадров, но так, чтобы анимация была закольцована.
Формат - для размера экрана 4:3, разрешение: 1600х1200.
Один самый интересный ракурс всех 3-х строчек подберите и отрендерите с высоким разрешением, так чтобы впоследствии можно было их напечатать на плакате (примерный образец размещения смотрите в файле: Пример надписи для SCnet.jpg)
Вторая часть задания. Вот эти проценты, которые вы видите все в том же файле образца нужно заанимировать в 3D так чтобы они летели на нас, примерно так же, как обычно снимают звезды, летящие на зрителя. Суммы процентов, цвета и размеры, а также шрифт них может быть разным. Так же закольцуйте анимацию и запишите её в tga с альфа-каналом.
Срок выполнения задачи: 2 дня, оплата Webmoney (wmz).
Указывайте свои данные skype для связи с Вами и стоимость Вашей работы, с исполнителем свяжусь сам.
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