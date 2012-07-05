3D-туры по квартирам в Unity

Необходимо подготовить 12 3Д-туров по квартирам, исходники выдаю в автокаде.

сначала нужно сделать визуализацию без мебели, стены — штукатурка, полы — паркет, плинтуса, плитка в мокрых помещениях и сантехника. Сантехника везде одинаковая.

Квартиры: 3 вида однокомнатных, 4 вида двухкомнатных, 3 вида трехкомнатных (одна из них 2-хуровневая), 1 вид четырехкомнатной. Дополнительно у двух квартир террасы.