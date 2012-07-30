Иконки для сайта

Имею дело с Владимиром уже не в первый раз. В этот раз была поставлена задача разработать в 3d иконки дома, бани и беседки из бревна с которой он справился на отлично и, как всегда, быстро, поддерживая связь с заказчиком и давая возможность наблюдать за каждым шагом своей работы. Очень доволен!)