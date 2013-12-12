Нужно создать на основе проекта поселка: 1) Четыре рендера 2) Восемь точек круговой визуализации, по типу 3д-тура. Вот пример: http://nikolin-park.ru/index.html PS: - ...
Макет
Необходимо сделать 3D картинку для миникниги . Картинку для СD . На тематику лечения дёсен .Споб оплаты любой
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