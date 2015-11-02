3Д модель железной пивной банки (Сцена)

Необходимо взять уже имеющуюся у меня 3Д сцену с железной пивной банкой (0,5), наложить текстуру другой этикетки из файла Adobe Illustrator и поставить свет.

Пример рендеринга для пивной бутылки и рендеринг имеющейся у меня сцены с пивной банкой во вложении.

Нужно видоизменить сцену с банкой, чтобы выглядела также как и бутылка.