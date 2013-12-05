Здравствуйте! Для сайта строительной тематики необходима иллюстрация:этаж пентхауса "в разрезе". В нем три комнаты с отделкой, как будто только что закончен ремонт. Подробнее в ТЗ (прилагается) От вас сроки и цена. ...
Нужен персонаж
Доброго дня,
Интересует разработка персонажа типо как тут:
http://www.shutterstock.com/pic-155571875/stock-photo-robot-with-screwdriver-technology-concept.html?src=DN1HApHWKbTNk1ZTmJoupw-1-43
http://www.shutterstock.com/pic-119573884/stock-photo-robot.html?src=DN1HApHWKbTNk1ZTmJoupw-1-17
http://www.shutterstock.com/pic-93006523/stock-photo-dog-robot.html?src=p-119573884-6
http://www.shutterstock.com/pic-127475270/stock-photo--d-robot-with-adjustable-wrench-isolated-on-white-background.html?src=DN1HApHWKbTNk1ZTmJoupw-1-79
Идеальный персонаж по качеству работы вот тут в слайдере - http://www.itransition.by/
Интересует набор картинок, где-то 6-8 штук на разные страницы сайта. Сайт будет посвящен разработке сайтов.
Персонаж должен быть уникальным. Ждем оценок.
Заявки фрилансеров
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