Пентхаус в "разрезе" для шапки сайта

Здравствуйте!

Для сайта строительной тематики необходима иллюстрация:этаж пентхауса "в разрезе". В нем три комнаты с отделкой, как будто только что закончен ремонт.

Подробнее в ТЗ (прилагается)

От вас сроки и цена.

Спасибо.