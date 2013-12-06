Виртуальный тур по помещению для сайта по чертежу

Необходимо создать виртуальный тур по квартирам с разной планировкой. Есть только чертежи. Интерьер создавать не нужно, мебель не нужно. Только пустая квартира. Квартиры 1-2 комнатные. Всего около 4 разных планировок.

Пишите ваши условия, указывайте в чем будете моделить / рендерить и в каком виде будет размещаться на сайт.