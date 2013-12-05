Необходимо создать дизайн электронного браслета в стиле unisex. Небольшой пример того, как он должен выглядеть находится во вложении в картинке.

Необходимо создать дизайн электронного браслета в стиле unisex. Браслет должен быть выполнен в одном цвете: черный, красный, желтый, синий, зелёный, голубой.

На браслете должна быть кнопка включения. Сам браслет выполнен из гибкого материала.

В браслете имеется штекер для разъема 3,5 mini-jack.

Предполагается, что в браслет будет встроен микро вибромотор, wi-fi, bluetooth.

Также на браслете должны быть расположены световые мини индикаторы:

1. Включения (допустим горит желтеньким)

2. Wi-Fi (горит зелененьким)

3. Bluetooth (горит голубеньким)

Во вложении браслет, примерно такой же концепт необходимо сделать под описанные требования.

Только вероятно другой материал и стиль оформления.