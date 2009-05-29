Уважаемый 3D моделеры, необходимо в короткие сроки сделать 3д модель бутылки по чертежу (увы чертеж сам на милимитровке) и натянуть на нее тектсуру. По поводу материала самой бутылки - нужно взять с аналога который я пришлю. Есть одно очень важное для меня усовие. Данная работа НЕ ДОЛЖНА быть в портфолио исполнителя! Вы естественно можете сохранить ее у себя, любоваться хоть каждый день), НО не выкладывть в сеть, не текстуру, не саму модель! Даже в виде фотографии! Так что работа не для портфеля.Если Вам интересно данное предложение ОГРОМНАЯ просьба, озвучить сроки и самое главное СТОИМОСТЬ! Ну и конечно потрфель инетерсно посмотртеь. Определюсь уже сегодня. Заранее спасибо

СПАСИБО НАШЛА ТАЛАНТЛИВЫХ!