Для сайта требуется отрисовать схему проезда до шоу-рума ".it ODEJKAOBUVKA" в Бизнес-парке "РУМЯНЦЕВО": понятно и оригинально. Имеющиеся варианты прилагаю. Пожалуйста, конкретно цена вопроса и сроки.
Отрисовать развертку детали
По приложенному эскизу необходимо отрисовать и просчитать развертку опоры (скос трубы) для изготовления макета разметки трубы. Реальные размеры!
Задание очень срочное!
Выбранный исполнитель
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