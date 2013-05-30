Модель кухни

Добрый день

Задача-необходимо изготовить 3D кухни по каталогу.

Кухня не сложная,но важно внимание к деталям.

Необходима только замапленая модель.Ни материалов ни текстур не нужно.

Все фасочки и филёнки-грамотной геометрией с грамотным сглаживанием.Если есть стыки в поверхностях(фасад),то их нужно показать.

На всё есть 48 часов.

Оплата веб мани,яндекс деньги.

Оплата 50% после получения превью сетки,50% после проверки модели.

В случае успешного выполнения задания,работы ещё на 10000р по несложному моделлингу.