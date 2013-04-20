Сделать елку в 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок212 просмотров

Сделать елку в 3D и украсить её игрушками и лампочками. Так не на елку наложить плоский рисунок. Затем поставить её на фон, повернув елку на нужный угол.

Фон отрисован в 3D

Оригинала фона нет есть только картинка.

Качество елки и украшений не ниже чем в вложении.

В предложении указать сроки и стоимость.

Нужно быстро.

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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