Сделать елку в 3D и украсить её игрушками и лампочками. Так не на елку наложить плоский рисунок. Затем поставить её на фон, повернув елку на нужный угол.

Фон отрисован в 3D

Оригинала фона нет есть только картинка.

Качество елки и украшений не ниже чем в вложении.

В предложении указать сроки и стоимость.

Нужно быстро.