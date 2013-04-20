Сделать реалистичные 3D-буквы английского алфавита

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка232 просмотра

Надо сделать реалистичные металлические буквы английского алфавита (26 букв) со встроенными часами

смотрите примеры(здесь и в аттаче):

http://awaz.tv/butt.html

Стиль букв такой как в примерах. стиль часов на ваш выбор (можете взять готовый циферблат)

ВАЖНО - реалистичность должна быть выше чем в примерах (клиенту реалистичность там не нравится)

Посмотрите реаолистичность материала и отражений здесь

http://www.youtube.com/hytwatches

Фон как в примерах с буквами

Проект получит тот кто сможет сделать СЕГОДНЯ до конца дня тестовую анимацию 1 буквы с ремешком (вращение 360 радусов) чтобы утвердить ее у заказчика. У профи это займет час времени. Если заказчик говорит ОК - вы получаете проект.

Время исполнения на вась проект - до 5 дней

Оплата вебмани. без предоплаты и без обмана. Возможна оплата 2 частями (выполнение половины и всего проекта).

В предложении обязательно укажите ссылку на портфолио и цену вашей работы

12 лет назад
dkorolov
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3д анимация

    Необходимо реализовать 3 д анимацию, придавая ценность продуктам компании,всего их 4 (хот-дог, гамбургер, маффин, донатс). Цель-показать продукты таким образом, чтобы возникло желание их съесть). хочу отметить, что Для каждого продукта-одна анимация (2D adobe alter affect ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D-панорама

    нужно сделать 3 Д панораму балкона,чтоб открывалась на айпаде .Не предлагать отдельное приложение,которое нужно будет с сайта переходить в аппстор, чтобы установить приложение и чтобы посмотреть панораму.

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно - макет витражного потолка

    нужно создать 3D макет витражного потолка "Голубое небо" в виде трапеции по имеющимся размерам и эскизу. (комната 10200х4500мм, центральная вставка витраж 6000х3000мм, по периметру гипсокартон 500мм со светильниками)

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Аниматор на мобильный проект

    Компании APALON (мобильная разработка) на проект требуется аниматор со знанием OpenGL. Задача: разработка анимаций с прозрачным фоном (анимация, которую можно наложить на любой фон). 3D-модели с базовой анимацией будут предоставлены. ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-модуль или 3d для уже готового сайта

    Флеш-модуль для уже готового сайта Нужен планировщик в виде комнаты, для выбора потолков. Белый пол, белые стены, белый потолок. Возможность менять цвет для стен, пола и потолка. Возможность ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D-моделирование здания

    Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. ...

    AutoCAD
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модели кухонных столов для сайта интернет-магазина

    Требуется нарисовать 4 модели стеклянных столов с хромовыми ножками. цель заменить неудачные фото на сайте интернет магазина более удачными изображениями моделями столов на белом фоне, раскрывающими суть товара (его дизайн сбоку и сверху). ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад