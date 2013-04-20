Сделать реалистичные 3D-буквы английского алфавита

Надо сделать реалистичные металлические буквы английского алфавита (26 букв) со встроенными часами

смотрите примеры(здесь и в аттаче):

http://awaz.tv/butt.html

Стиль букв такой как в примерах. стиль часов на ваш выбор (можете взять готовый циферблат)

ВАЖНО - реалистичность должна быть выше чем в примерах (клиенту реалистичность там не нравится)

Посмотрите реаолистичность материала и отражений здесь

http://www.youtube.com/hytwatches

Фон как в примерах с буквами

Проект получит тот кто сможет сделать СЕГОДНЯ до конца дня тестовую анимацию 1 буквы с ремешком (вращение 360 радусов) чтобы утвердить ее у заказчика. У профи это займет час времени. Если заказчик говорит ОК - вы получаете проект.

Время исполнения на вась проект - до 5 дней

Оплата вебмани. без предоплаты и без обмана. Возможна оплата 2 частями (выполнение половины и всего проекта).

В предложении обязательно укажите ссылку на портфолио и цену вашей работы